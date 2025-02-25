ذكرى استشهاد القديس مينا الراهب، نور الإيمان في وجه السيف

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس مينا الراهب، الذي قدم حياته شاهدًا على الإيمان والثبات في وجه التحديات، ليبقى اسمه رمزًا للتضحية والوفاء للمعتقدات الراسخة.

قصة القديس مينا الراهب

وُلِد القديس مينا في إحدى قرى أخميم بمحافظة سوهاج، وسط أسرة مسيحية بسيطة تعمل بالزراعة، لكنها كانت غنية بالقيم الروحية. نشأ في كنف والديه على تعاليم المحبة والفضيلة، وتعلَّم منذ صغره أن جوهر الحياة لا يكمن في الماديات، بل في نقاء القلب وقوة الإيمان. ومنذ حداثته، مال قلبه إلى الزهد، مبتعدًا عن مغريات الدنيا، ليقرر لاحقًا سلك طريق الرهبنة.

التحق مينا بأحد أديرة أخميم، حيث انغمس في حياة النسك والصلاة، معتبرًا الرهبنة ليست مجرد انعزال عن العالم، بل رحلة روحانية نحو الصفاء الداخلي. ومع مرور الوقت، انتقل إلى أحد أديرة الأشمونيين، حيث قضى ست عشرة سنة لم يغادر خلالها قلايته، متفرغًا للتأمل والعبادة.

لكن حياة العزلة لم تمنعه من التفاعل مع قضايا عصره. ومع دخول العرب إلى مصر وظهور خلافات عقائدية، شعر القديس بمسؤولية الدفاع عن إيمانه. غادر قلايته طواعية وتوجه إلى الأشمونيين، حيث التقى قائد الجند، ودار بينهما نقاش حول عقيدة التجسد الإلهي. بروح الحكمة، أوضح مينا صحة إيمانه، مشبهًا ولادة الكلمة بصدور النور من الشمس، دون انفصال أو تغيير في الجوهر.

أثار صمود مينا غضب القائد، الذي رأى في ثبات الراهب تحديًا لا يمكن التساهل معه، فأمر بتقطيعه إربًا وإلقاء جسده في النهر. لكن الموت لم يكن نهاية الرحلة، بل بداية الخلود. فقد سارع المؤمنون إلى جمع رفاته، وكفنوه ودفنوه بإكرام، معتبرين إياه شهيدًا أضاء طريق الحق بثباته.

وهكذا، بقيت قصة القديس مينا الراهب شاهدًا على أن قوة الإنسان الحقيقية تكمن في إيمانه، وأن من يسلك طريق الحق، حتى لو دفع حياته ثمنًا، تظل ذكراه مضيئة في قلوب الأجيال.

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