السبت 22 فبراير 2025
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سياسة

البابا تواضروس  يترأس قداس سيامة 12 كاهنا لخدمة كنائس الإسكندرية

البابا تواضروس يترأس
البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 12 كاهنا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس سيامة 12 كاهنًا جدد للخدمة بكنائس الإسكندرية، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط أجواء روحية مفعمة بالصلوات.

وخلال عظته، شدد قداسة البابا تواضروس الثاني على أهمية مخافة الله في حياة الكاهن، قائلًا: "يجب أن تكون مخافة الله حاضرة في حياة الكاهن، ليخدم تحت ظلها."

وتأتي هذه السيامة الجديدة في إطار دعم الخدمة الروحية وتلبية احتياجات الكنائس في الإسكندرية، وسط مشاركة عدد كبير من الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة.

 
اجتماع كهنة بورسعيد

ترأس نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، اجتماع مجمع كهنة الإيبارشية الدوري، الذي عُقد في كنيسة العذراء الأثرية ببورسعيد، عقب ترؤسه القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.

معاني الثقة والإيمان

استهل اللقاء بالصلاة، ثم ألقى نيافة الأنبا تادرس كلمة روحية تحت عنوان "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني"، تناول فيها معاني الثقة والإيمان في مواجهة تحديات الخدمة.
وأعقب الكلمة محاضرة ألقاها القمص مكاري القمص تادرس، تناولت شرحًا وافيًا لبعض المصطلحات اللاهوتية.


واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الموضوعات الرعوية، إلى جانب الترتيبات الخاصة بالخدمة خلال الفترة المقبلة، في أجواء من التعاون والتنسيق بين الآباء الكهنة.
 

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