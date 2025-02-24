"الاستراتيجيات الفعالة للعمل الحر" ملتقى توعوي بكلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف

نظمت وحدة التنمية المستدامة بكلية الخدمة الاجتماعية بـ جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ملتقي توعوي حول رياده الأعمال والاستراتيجيات الفعالة للعمل الحر.

وذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية بـ جامعة بني سويف، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومديرية الشباب والرياضة بني سويف، والتي حاضر بها الدكتور محمد سعد عبدالرازق نائب مدير جهاز تنمية المشروعات بني سويف، والدكتورة دعاء رمضان محمد مدير اداره تمكين الشباب ومنسق رياده الأعمال بمديرية الشباب والرياضة، والدكتور إيهاب فوزي عويس إستشاري وخبير الدعم الفني للمشروعات، بحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطلاب.

إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل

وأكد رئيس جامعة بني سويف، حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين لديهم كافة المهارات والخبرات العلمية والعمليه التي تجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل، ومن هنا كان الهدف من الملتقى هو التعريف بالمشروعات التابعة لجهاز المشروعات وكيفية استفادة الشباب الجامعي منها، والتعريف بالمبادرات الشبابية والفرق بين ريادة الأعمال وإدارة الاعمال.

وقد شهدت الندوة حضورًا مميزًا من طلاب الكلية وتفاعلا إيجابيًا أسهم في خلق أجواء مثمرة، حيث أستهدفت الندوة طلاب الفرقه الثالثة وقد تميزت الفاعلية بحوار بناء ومداخلات قيمة من الحضور.

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