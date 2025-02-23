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محافظات

اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته ببني سويف: كانت عايزة تقسم البيت

تمثيل جريمة، فيتو
تمثيل جريمة، فيتو

أدلى زوج باعترافاته وسرد أقواله أمام النيابة العامة ببني سويف، خلال المعاينة التصويرية لجريمة قتله زوجته بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. 

وأكد المتهم خلال التحقيقات أمام النيابة العامة ببني سويف، أنه لم يكن يخطط لإنهاء حياتها، لكن الخلافات المتكررة بينهما، خاصة طلبها تقسيم المنزل، دفعته إلى فقدان السيطرة على أعصابه وضربها بحجر على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، فارقت على إثرها الحياة بالمستشفى.

وجاءت معاينة الزوج المتهم، ضمن استكمال التحقيقات في الواقعة التي بدأت قبل 10 أيام، عندما اعتدى على زوجته وأصابها بجروح خطرة، وانتهت بوفاتها صباح اليوم داخل المستشفى متأثرة بإصابتها.

التحريات الأولية: المتهم أنهى حياة زوجته بحجر

كشفت التحريات الأولية بقيادة المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث مركز ناصر ببني سويف، أن المتهم أقدم على ضرب زوجته بحجر، موجهًا ضربة قوية إلى رأسها، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة. وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بتلك الإصابات.

خلافات أسرية متكررة وراء جريمة بني سويف

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بجريمته، موضحًا أن هناك خلافات زوجية وأسرية متكررة بينه وبين المجني عليها، وكان آخرها طلبها تقسيم المنزل إلى نصفين، وهو ما رفضه بشدة، ليقرر في لحظة غضب إنهاء حياتها بطريقة مأساوية.

وأمرت النيابة العامة ببني سويف، بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، واستكمال جمع الأدلة والاستماع لشهادات الشهود، كما قررت النيابة العامة انتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأسبابها.

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