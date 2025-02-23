تفاصيل ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بسبب خلافات بينهما ببني سويف

كشف الأجهزة الأمنية ببني سويف غموض واقعة مقتل ربة منزل بمركز ناصر شمال المحافظة، حيث تمكنت من القبض على زوجها المتهم بإنهاء حياتها طعنًا بالسكين، بسبب خلافات زوجية بينهما.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة ببني سويف

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بدائرة مركز ناصر. وعلى الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عماد طرفاية، رئيس مباحث مركز ناصر ببني سويف، ومعاونيه، إلى موقع الجريمة، حيث تم إجراء التحريات الأولية وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تدعى "منال ن"، مقيمة بمركز ناصر، وأن زوجها "أ م" هو مرتكب الجريمة.

زوج يتخلص من زوجته ببني سويف

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الجريمة بسبب خلافات زوجية نشبت بينه وبين زوجته، مما دفعه إلى توجيه عدة طعنات لها أودت بحياتها على الفور.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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