السبت 22 فبراير 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد المخابز البلدية، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، عددًا من المخابز البلدية بمدينة بني سويف في إطار متابعة سير العمل بها وضمان جودة رغيف الخبز. 

وتأتي الجولة في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الخدمية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية

رافق محافظ بني سويف، خلال الزيارة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، وعزة بسيوني، مدير تموين البندر، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية.

شملت جولة محافظ بني سويف تفقد مراحل إنتاج الخبز بداية من عملية العجن وحتى التوزيع، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والصحية لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية، كما أكد على أهمية ضمان وصول الدعم التمويني للمواطنين بجودة عالية.

محافظ بني سويف يستمع لآراء المواطنين حول مستوى

استمع محافظ بني سويف، إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة، وأكد أن الدولة تبذل كافة الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ووجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لمراقبة الأوزان المقررة والتأكد من توافر الدقيق بالكميات اللازمة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن المديرية بصدد تنفيذ تكليفات المحافظ بشأن تشديد الرقابة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتم تعديل مواعيد عمل المخابز لتتناسب مع احتياجات الشهر الكريم، مع التنسيق المستمر لتوفير كميات كافية من الدقيق لضمان انتظام عملية الإنتاج.

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