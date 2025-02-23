الأحد 23 فبراير 2025
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محافظات

بني سويف تستقبل فوجين سياحيين لزيارة معالمها الأثرية

بني سويف تستقبل فوجين
بني سويف تستقبل فوجين سياحيين، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن استقبالها فوجين سياحيين يضمان 76 عضوًا من أندية الشمس والجزيرة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والنهوض بالقطاع السياحي تحت إشراف ورعاية المحافظ "د. محمد هاني غنيم"، وبالتعاون مع شركة مصر للسياحة وفقًا للبروتوكول الموقع بين إدارة السياحة بالمحافظة والشركة لتنظيم برامج سياحية متنوعة.

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بني سويف تستقبل فوجين سياحيين 

 

بني سويف تستقبل فوجين سياحيين

 

وشمل البرنامج السياحي (اليوم الواحد) للفوجين الذين ضموا 36 عضوًا من نادي الجزيرة و40 عضوًا من نادي الشمس، زيارة العديد من المواقع السياحية والتاريخية ببني سويف، بدأ البرنامج بجولة في منطقة هرم وواحة ميدوم حيث تم تقديم شرح مفصل حول تاريخ بناء الهرم والمصاطب المحيطة، حيث كان في استقبال الفوجين: رانيا عزت مدير عام الإدارة، هبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بإدارة السياحة.

كما تضمن البرنامج زيارة دير الأنبا أنطونيوس في مركز ناصر، شمال بني سويف، وهو أحد أهم الأماكن الدينية والتاريخية التي تبرز في برامج السياحة الدينية والثقافية، وقد استقبل الفوجين الآباء ورعاة الدير واطلعوا على قيمته الدينية والتاريخية.

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بني سويف تستقبل فوجين سياحيين 

 

زيارة المعالم السياحية والأثرية ببني سويف

 

عقب ذلك، قام الفوجان بجولة نيلية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية على كورنيش النيل في بني سويف، الذي يتميز بجزر نيلية ومناظر خلابة على مجرى النهر، واختتمت الزيارة بعرض لفرقة الفنون الشعبية في نادي الإدارة المحلية، فضلًا عن جولة في معرض الحرف التراثية الذي نظمته وحدة "آيادي مصر" داخل النادي، حيث أبدى الضيوف إعجابهم بالمنتجات وقاموا بالتسوق.

 

من جانبها، أكدت مدير إدارة السياحة على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة، بهدف استمتاع الفوجين بمعالم بني سويف السياحية والثقافية، ويأتي هذا ضمن خطة المحافظة لتعزيز السياحة الداخلية، وذلك من خلال استغلال المقومات السياحية التي تمتلكها محافظة بني سويف.

 

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