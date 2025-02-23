الأحد 23 فبراير 2025
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محافظ بني سويف يناقش تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي مع الوفد الكندي

محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل وفد السفارة الكندية، فيتو

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم وفد السفارة الكندية في مكتبه، ضمن زيارة للمتابعة مع المشروع الكندي تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي OWAP الذي يهدف لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة في هذا القطاع. 

 

كما حضر اللقاء الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وعدد من ممثلي السفارة الكندية، بينهم المستشارة نانسي عودة، رئيس قسم التعاون، والسيدة إيمان عمران، مسؤولة التعاون، بالإضافة إلى الدكتور محمد مصطفى، مدير المشروع، ونادين الشناوي، استشارية ريادة الأعمال في المشروع، وغيرهم من المسؤولين.

 

تدريب 700 سيدة على التصنيع الزراعي ببني سويف

 

وقد شهد اللقاء استعراض الجهود والأنشطة المنفذة في إطار المشروع منذ انطلاقته في أغسطس 2021، حيث تم تدريب 700 سيدة على تدريب النوع الاجتماعي في 9 مجتمعات، وتدريب 350 سيدة على ريادة الأعمال في 7 مجتمعات، و130 سيدة على ريادة الأعمال الرئيسية. 

 

كما تم إشهار جمعيتين تعاونيين نسائيين في مجال فرز وتعبئة الخضروات والفاكهة: جمعية "من خيرها" في قرية الميمون، وجمعية "نجمة الزيتون" في عزبة حسين نامق بقرية الزيتون بمركز ناصر.

 

وفي إطار متابعتها للأنشطة، قام الوفد بافتتاح المعرض الدائم لمنتجات المرأة المنتجة بمقر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وزيارة الجمعية التعاونية النسائية الإنتاجية في قرية الزيتون، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة تجارية مع شركات القطاع الخاص.

 

 توفير أكثر من 75 فرصة عمل ببني سويف

 

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية هذا المشروع في دعم تمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل، لافتًا إلى أهمية المشروع في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، خاصة في المناطق الريفية، لافتًا إلى أنه تم توفير أكثر من 75 فرصة عمل من خلال التعاون مع مصنع لتجفيف البصل.
 

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