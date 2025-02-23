مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الجيش الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح في نطاق محافظة بني سويف.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الجيش الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "ياسر. أ. م"، 56 عامًا، دكتور بمعهد البحوث الزراعية، و"علي. م. م"، 48 عامًا، مندوب بإحدى شركات الأدوية، فيما أصيب "محمد. م. م"، 70 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى الجامعي ببني سويف تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووفقًا للتحريات الأولية، يرجح أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة التي أدت إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة، مما أسفر عن انقلابها على الطريق، كما قامت الأجهزة الأمنية ببني سويف، برفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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