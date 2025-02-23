الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

ضبط تاجر متهم بمحاولة الاعتداء على طفلة وتصويرها في أوضاع مخلة ببني سويف

القبض على متهم، فيتو
القبض على متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف من القبض على أحد التجار لاتهامه بمحاولة الاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، وتصويرها في أوضاع مخلة داخل إحدى قرى مركز بني سويف.

 

بلاغ بالاعتداء على طفلة ببني سويف

كانت أسرة الطفلة قد تقدمت ببلاغ رسمي، أفاد بتعرض ابنتهم لمحاولة استدراج من قِبل المتهم، الذي حاول الاعتداء عليها والتقاط صور مشينة لها، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين أهالي القرية.

 

تعود بداية الواقعة عندما لاحظت أسرة الطفلة الضحية تغيرًا ملحوظًا في حالتها النفسية، حيث بدت عليها علامات الخوف والتوتر بشكل غير مبرر، وبعد محاولات من الأهل لمعرفة الأسباب، كشفت الطفلة عن تفاصيل الحادثة المروعة، حيث سردت محاولات المتهم لاستدراجها مستغلًا صغر سنها وبراءتها، ومحاولة الاعتداء عليها في ظروف غامضة.

 

تحديد هوية المتهم والقبض عليه في وقت قياسي

وعقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، وشُكّل فريق بحث جنائي تحت إشراف قيادات مديرية أمن بني سويف، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتمكن الفريق من جمع المعلومات اللازمة حول المتهم، إلى أن تم تحديد هويته والقبض عليه في وقت قياسي.

 

وتبيّن أن المتهم يُدعى أ. ح. ت، يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل تاجرًا في القرية ذاتها، ووفقًا للتحريات الأولية، حاول المتهم استدراج الطفلة بحجة تقديم المساعدة لها، قبل أن يقوم بمحاولة الاعتداء عليها وتصويرها في أوضاع مخلة بهدف استغلال هذه الصور في أغراض مشبوهة.

 

وعقب القبض على المتهم، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة التي أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي وفحص هاتف المتهم.

 

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