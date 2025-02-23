نادي الشبان المسلمين ببني سويف يحتفل بذوي الهمم بمناسبة حلول شهر رمضان

نظم نادي الشبان المسلمين بمدينة بني سويف، برئاسة الكابتن توني عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي، احتفالية مميزة لأطفال "قادرون باختلاف" من ذوي الهمم، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

نادي الشبان المسلمين ببني سويف يحتفل بذوي الهمم

جاءت هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص الكابتن تونى عثمان على تأديته، تجسيدًا لقيم الرحمة والتكافل التي يتميز بها الشهر الفضيل.

نادي الشبان المسلمين ببني سويف يحتفل بأطفال من ذوي الهمم

شهدت الفعالية حضورًا مميزًا لأولياء أمور الأطفال الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، التي عكست اهتمام النادي بدعم ذوي الهمم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخلل الاحتفالية مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفقرات الفنية التي رسمت البسمة على وجوه الأطفال وأضفت أجواءً من الفرح والسعادة.

نادي الشبان المسلمين ببني سويف يحتفل بذوي الهمم

وفي بادرة إنسانية تحمل الكثير من الدفء والتقدير، قام الكابتن توني عثمان بتوزيع الهدايا على الأطفال وأسرهم، مقدمًا لهم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذه الفعالية تأتي ضمن استراتيجية النادي لتعزيز دوره الاجتماعي وتقديم الدعم المعنوي لذوي الهمم وأسرهم.

رئيس النادي: نسعى جاهدين لأن يكون نادينا بيتًا مفتوحًا للجميع

وأعرب الكابتن توني عثمان عن سعادته بتنظيم هذه الاحتفالية، مشددًا على أن نادي الشبان المسلمين سيظل دائمًا في طليعة الداعمين لكل فئات المجتمع، خاصة الأطفال من ذوي الهمم، لما لهم من مكانة خاصة في قلوب الجميع، وأضاف: "نسعى جاهدين لأن يكون نادينا بيتًا مفتوحًا للجميع، وملتقى للخير والإنسانية، خاصة في شهر رمضان الذي يجسد معاني العطاء والمشاركة."

من جانبهم، أشاد الحضور بهذه اللفتة الطيبة، معربين عن شكرهم وامتنانهم لإدارة النادي، وعلى رأسها الكابتن توني عثمان، على هذه المبادرة التي عكست روح التكافل الاجتماعي، وأكدت على أهمية دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

نادي الشبان المسلمين ببني سويف يحتفل بذوي الهمم

ويُذكر أن نادي الشبان المسلمين، يسعى دائمًا لتعزيز دوره في خدمة المجتمع من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم التعاون والمحبة بين جميع أفراده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.