التأمين الصحي ينفذ تدريبًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان ببني سويف

نفذ فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بـ محافظة بني سويف، برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان العاملين في الفرع والعيادات والوحدات التابعة له، وذلك بمشاركة 24 طبيبًا.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبإشراف الدكتور محمد فؤاد، مدير فرع بني سويف.

برنامج تدريبي لتنمية مهارات أطباء الأسنان بتأمين صحي بني سويف

تنمية مهارات أطباء الأسنان بتأمين صحي بني سويف

وتابعت الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالهيئة العامة للتأمين الصحي، البرنامج التدريبي، الذي أشرف على تنظيمه وتنفيذه الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب والتثقيف بفرع بني سويف، والدكتورة سالي محمد حسنين، مسئول الأسنان بالفرع.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج التدريبي يعد خطوة مهمة في تحسين أداء العاملين وتطوير قدراتهم في مجال جودة الرعاية الصحية، ويستهدف رفع كفاءة الاطباء المشاركين وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع حالات الأسنان المختلفة، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

برنامج تدريبي لتنمية مهارات أطباء الأسنان بتأمين صحي بني سويف

تحسين الخدمة بعيادات الأسنان بتأمين صحي بني سويف

وأكدت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع بني سويف، أن البرنامج التدريبي على أستمر مدار يومين، تضمن عددًا من المحاضرات المتخصصة التي قام بتقديمها كل من: الدكتورة دعاء حميدة السيد، مدرس بكلية طب الأسنان جامعة بني سويف، والدكتورة نورهان محمود عتريس، عضو بقسم تفتيش الأسنان بالفرع.

وأضافت، أن المحاضرات التدريبية تناولت محاضرة بعنوان "علاج التسوس في أسنان الأطفال" ومحاضرة بعنوان "تحسين جودة الخدمة في عيادات الأسنان"، وذلك بهدف تنمية مهارات الأطباء وتعزيز الخدمة الطبية المقدمة بعيادات الأسنان بفرع بني سويف والوحدات التابعة له، بما يحقق رؤية الهيئة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.