محافظ بني سويف يطمئن على توافر السلع واستقرار الأسعار قبل رمضان

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من فروع السلاسل التجارية

وخلال جولته بمدينة بني سويف، تفقد المحافظ عددًا من فروع السلاسل التجارية والهايبرات، لمتابعة توافر السلع التموينية والاستراتيجية، خاصة السلع التي تشهد زيادة في الطلب خلال الشهر الفضيل، ومنها الزيت، السكر، الدقيق، الأرز، البقوليات، اللحوم، والدواجن، كما تابع العروض والتخفيضات التي تقدمها تلك السلاسل، لضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد محافظ بني سويف، إستمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تموينية، لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

ورافق محافظ بني سويف، خلال الزيارة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، وعزة بسيوني، مدير تموين البندر، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية.

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المخابز البلدية

وفي سياق آخر، تفقد محافظ بني سويف، اليوم، عددًا من المخابز البلدية بمدينة بني سويف في إطار متابعة سير العمل بها وضمان جودة رغيف الخبز، حيث تأتي الجولة في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الخدمية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي.

وشملت جولة محافظ بني سويف تفقد مراحل إنتاج الخبز بداية من عملية العجن وحتى التوزيع، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والصحية لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية، كما أكد على أهمية ضمان وصول الدعم التمويني للمواطنين بجودة عالية.

وأستمع محافظ بني سويف، إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة، وأكد أن الدولة تبذل كافة الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ووجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لمراقبة الأوزان المقررة والتأكد من توافر الدقيق بالكميات اللازمة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن المديرية بصدد تنفيذ تكليفات المحافظ بشأن تشديد الرقابة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتم تعديل مواعيد عمل المخابز لتتناسب مع احتياجات الشهر الكريم، مع التنسيق المستمر لتوفير كميات كافية من الدقيق لضمان انتظام عملية الإنتاج.

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