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أخبار مصر

تعليمات مهمة من مصر للطيران للمسافرين القادمين من المغرب بمناسبة رمضان

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلنت مصر للطيران، أنه بمناسبة رمضان سيتم العمل بتوقيت (جرينتش) بدولة المغرب الشقيق ابتداء من الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ من الساعة ٣:٠٠ فجرا.

وتابعت أنه تم إعادة جدولة الرحلات المغادرة من دولة المغرب قبل ساعة من موعد الرحلة وذلك حتى ٦ أبريل ٢٠٢٥ الساعة.

وناشدت المسافرين الترتيب للوصول بوقت كافي قبل إقلاع الرحلة للتسجيل واستكمال إجراءات السفر.

وفي سياق آخر  نظمت أكاديمية مصر للطيران جولات تعريفية لطلاب من المعهد المصرى للسياحة والفنادق بشيراتون ومن المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتقدمة للأكاديمية وتنمية الوعى لدى الشباب بمنظومة الطيران المدني المتطورة، مع فتح آفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

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