سفيرة المكسيك بالقاهرة تهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة من الأعمال الببليوجرافية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، السفيرة ليونورا رويدا؛ سفيرة المكسيك بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، والتي أهدت المكتبة مجموعة من الأعمال الببليوجرافية من "شبكة المكتبات بالمركز التاريخي لمدينة نيو مكسيكو سيتي"، رافقها خلال الزيارة السيد هيكتور أورتيجا؛ وزير مفوض ونائب رئيس البعثة، وإدواردو فراجوسو؛ الملحق الثقافي لسفارة المكسيك بالقاهرة.

رحب الدكتور أحمد زايد بالسفيرة والوفد المرافق لها، وبالإهداء الذي قدمته للمكتبة والذي يفتح الباب أمام المزيد من التعاون بين المكتبة وشبكة المكتبات بمدينة نيو مكسيكو سيتي، وبدورها أوضحت السفيرة ليونورا إن الأهداء يضم 31 كتابًا في مختلف المجالات.



وعقب انتهاء مراسم الإهداء أجرى الوفد جولة تفقدوا خلالها مزارات المكتبة المختلفة، حيث زاروا قاعة الاطلاع الرئيسية، تعرفوا خلالها علي أبرز مشروعات المكتبة الثقافية والرقمية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، كسوة الكعبة المشرفة، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

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