محلي أم أجنبي، من هو مدرب المصري الجديد بعد رحيل علي ماهر؟

تتجه نية كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري الي التعاقد مع مدير فني إجنبي او من احدي دول شمال إفريقيا تونس او المغرب أو الجزائر خلفا لـ علي ماهر الذي رحل عن الفريق.

ويتولى كامل أبو علي ملف المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي ولا نية للتعاقد مع مدرب مصري حتي الوقت الحالي.

وكشف مصدر أن كامل أبو علي يتفاوض الان مع التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق ترجي جرجيس التونسي بالإضافة إلى مدربين آخرين لكن بوجلان الأقرب للتعاقد معه.

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري عن رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي رسميا عن الفريق بعد التعادل أمام الإسماعيلي أمس بالدوري الممتاز.

وكان مصدر داخل النادي المصري كشف كواليس رحيل علي ماهر المدير الفني عن الفريق البورسعيدي بعد التعادل أمس أمام الإسماعيلي بالدوري المصري وهل جاء نتيجة إقالة أم استقالة.

رحيل علي ماهر عن المصري

وعلمت فيتو أن رحيل علي ماهر جاء بناء علي قرار كامل ابو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري الذي قرر إقالته لكن تم الاتفاق علي أن يتقدم باستقالته حتي يتسني له تدريب فريق آخر بالدوري بناء علي لائحة المدربين.

كواليس فسخ التعاقد مع علي ماهر

تم الاتفاق بين محمد موسي عضو المجلس وعلي ماهر علي تقديمه استقالة رسمية خلال الجلسه التي جمعتهما في وقت متأخر مساء أمس ويتم الاعلان كاستقالة وليست اقالة



يذكر أنه عقب تعادل المصرى والإسماعيلى انتاب مجلس الإدارة والشارع البورسعيدي حالة غضب بسبب سوء الأداء في الفترة الأخيرة والخروج من المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز.

رحيل علي ماهر عن المصري

وقال المصدر: أغلب أعضاء المجلس طالبوا بضرورة رحيل علي ماهر والتعاقد مع مدير فني جديد

مباراة الإسماعيلي والمصري

الدوري الممتاز، تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلى سلبيا في ديربي القناة في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب

موقف المصري والإسماعيلي

ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من 15 مباراة و3 انتصارات و4 تعادلات و8 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.