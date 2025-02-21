السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض مقتل تاجر كاوتش بطلق ناري ببني سويف

مديرية أمن بني سويف،
مديرية أمن بني سويف، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة مقتل "تاجر كاوتش" مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضه لطلق ناري أمام إحدى قاعات الأفراح بشارع السادات، بمدينة بني سويف، وجرى نقله للمستشفى.

 

بلاغ مقتل تاجر كاوتش ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع "محمود س.ع" إثر إصابته بطلق ناري، أمام إحدى قاعات الأفراح بشارع السادات، بمدينة بني سويف.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من مديرية أمن بني سويف إلى موقع الجريمة، حيث فرضت طوقًا أمنيًّا حول المنطقة، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع الأدلة، والاستماع لشهادات الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجاني.

 

رواية شهود العيان في مقتل تاجر بني سويف

ووفقًا لشهود العيان، بدأت الواقعة بمشادة كلامية حادة بين المجني عليه والجاني، تطورت سريعًا إلى اشتباك عنيف، قبل أن يستل الجاني سلاحًا ناريًا ويطلق عدة عيارًا ناريًا أودى بحياة المجني عليه في الحال، وسط ذهول المارة.

 

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى بني سويف، وإخطار جهات التحقيق التي أمرت بتشريح الجثة واستكمال التحريات حول الواقعة لضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

 

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المراكز والقرى لافتتاح 6 مساجد

افتتاح 6 مساجد عقب إحلالها وتجديدها بمركزي ناصر وبني سويف اليوم

الكشف والعلاج بالمجان لـ1036 مريضًا في قافلة طبية ببني سويف

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انهيار سلم منزل بمركز الواسطى ببني سويف

افتتاح 6 مساجد عقب إحلالها وتجديدها في بني سويف غدًا

مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 20 فلسطينيا من مصابي حرب غزة وذويهم

محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة تنفيذ المشروعات الطبية

محافظ بني سويف يطلق إشارة بدء ماراثون الدراجات احتفالًا بالعيد القومي

مدارس بني سويف تنظم زيارات طلابية للمقار الشرطية لتعزيز الوعي الأمني

صحة بني سويف تواصل رفع كفاءة الفرق الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المراكز والقرى لافتتاح 6 مساجد

افتتاح 6 مساجد عقب إحلالها وتجديدها بمركزي ناصر وبني سويف اليوم

الكشف والعلاج بالمجان لـ1036 مريضًا في قافلة طبية ببني سويف

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انهيار سلم منزل بمركز الواسطى ببني سويف

افتتاح 6 مساجد عقب إحلالها وتجديدها في بني سويف غدًا

مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 20 فلسطينيا من مصابي حرب غزة وذويهم

محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة تنفيذ المشروعات الطبية

محافظ بني سويف يطلق إشارة بدء ماراثون الدراجات احتفالًا بالعيد القومي

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

ثورة تشريعية في الزواج والطلاق، ولي عهد السعودية يوافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد

ألقت نفسها دون تدخل زوجها، مصدر أمني أردني يكشف تفاصيل جديدة في حادث المصرية آية عادل

على رأسهم بن شرقي، قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

شوبير يعلن تعيين محمد ثابت متحدثا رسميا لقطاع الكرة بالأهلي (فيديو)

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

مشارك بمعرض هواة جمع طوابع البريد 2025 يحكي تاريخ الكشافة المصرية بمجموعته (فيديو)

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما معنى «ضاق بهم ذرعا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية