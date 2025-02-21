الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض مقتل تاجر كاوتش بطلق ناري ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة مقتل "تاجر كاوتش" مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضه لطلق ناري أمام إحدى قاعات الأفراح بشارع السادات، بمدينة بني سويف، وجرى نقله للمستشفى.

بلاغ مقتل تاجر كاوتش ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع "محمود س.ع" إثر إصابته بطلق ناري، أمام إحدى قاعات الأفراح بشارع السادات، بمدينة بني سويف.

وعلى الفور انتقلت قوة من مديرية أمن بني سويف إلى موقع الجريمة، حيث فرضت طوقًا أمنيًّا حول المنطقة، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع الأدلة، والاستماع لشهادات الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجاني.

رواية شهود العيان في مقتل تاجر بني سويف

ووفقًا لشهود العيان، بدأت الواقعة بمشادة كلامية حادة بين المجني عليه والجاني، تطورت سريعًا إلى اشتباك عنيف، قبل أن يستل الجاني سلاحًا ناريًا ويطلق عدة عيارًا ناريًا أودى بحياة المجني عليه في الحال، وسط ذهول المارة.

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى بني سويف، وإخطار جهات التحقيق التي أمرت بتشريح الجثة واستكمال التحريات حول الواقعة لضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

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