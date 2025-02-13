محافظ الشرقية يقرر إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمحافظة الشرقية.

تكثيف أعمال لجان المتابعة

أكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدير إدارة المتابعة الميدانية

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق وبلبيس لمتابعة سير وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن احالة العاملين الغائبين للتحقيق.

عدم تواجد 14 بعملهم بمستشفى العيون بالزقازيق

حيث تبين عدم تواجد ١٤ من العاملين بمقر مستشفى طب وجراحة العيون (الرمد) التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد 13 من العاملين بصحة بلبيس

وايضا عدم حضور١٣ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر أكياد التابعة للإدارة الصحية ببلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، كذلك عدم تواجد ١ من العاملين بالوحدة بما يفيد ترك العمل فقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

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