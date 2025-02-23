الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

قرار إسرائيلي بشأن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

الأسرى الفلسطينيين،
الأسرى الفلسطينيين، فيتو

ذكرت  هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد،   إنه سيمنع دخول جميع الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال زعيم تحالف الديمقراطيين بإسرائيل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في خرق للاتفاق وهدم للمرحلة الثانية.

نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

وأضاف زعيم تحالف الديمقراطيين، أنه لا مفاوضات بشأن المرحلة الثانية وما نراه فقط تخليا عن حياة المخطوفين.

وتابع: لن نسمح لنتنياهو بالبقاء في الحكم على حساب حياة إخواننا وأخواتنا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى يضمن أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين سيتم دون مراسم مهينة.

وأفادت وسائل إعلام بأن قوات الاحتلال عادت إلى داخل سجن عوفر وأغلقت البوابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن اجتماع المشاورات الأمنية سيتخذ قرارات بشأن الأسبوع المقبل واستمرار وقف إطلاق النار.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "المشاورات تبحث التزام إسرائيل بالاتفاق قبل دفعة يوم الخميس، وإعادة جثامين 4 محتجزين والانسحاب من محور فيلادلفيا".

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المسجد الأقصى شهر رمضان صفقة تبادل الأسرى

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