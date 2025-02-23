إعلام عبري: إسرائيل ستفرج عن الأسرى الفلسطينيين قريبا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب اتفاق مع حركة حماس، بدأوا بصعود الحافلات تمهيدا لإطلاق سراحهم.



وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسئول إسرائيلي قوله: "في النقاش الذي جرى مساء أمس السبت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم اتخاذ القرار بـ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الليلة".

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم نقل أسير فلسطيني مريض من مستشفى هداسا إلى آخر بالضفة الغربية في إطار صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وانتقدت حماس إسرائيل لتأخرها في الإفراج عن سجناء فلسطينيين من سجون الاحتلال بعد تسليم الحركة لستة رهائن إسرائيليين في وقت سابق من أمس السبت.

وأبلغت حماس الوسطاء، مصر وقطر، بالتأخير، بحسب بيان صادر عن الحركة أمس السبت.

وحذرت حماس من أن إسرائيل لن تجد بعد الآن وسطاء للتوسط في الصراع إذا انتهكت الاتفاق ورفضت الإفراج عن السجناء.

جدير بالذكر أنه في عمليات تبادل سابقة، تم الإفراج عن الفلسطينيين بعد وقت قصير من عودة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.

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