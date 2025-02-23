الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: إسرائيل ستفرج عن الأسرى الفلسطينيين قريبا

سجن عوفر، فيتو
سجن عوفر، فيتو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب اتفاق مع حركة حماس، بدأوا بصعود الحافلات تمهيدا لإطلاق سراحهم.


وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسئول إسرائيلي قوله: "في النقاش الذي جرى مساء أمس السبت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم اتخاذ القرار بـ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الليلة".

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم نقل أسير فلسطيني مريض من مستشفى هداسا إلى آخر بالضفة الغربية في إطار صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وانتقدت حماس إسرائيل لتأخرها في الإفراج عن سجناء فلسطينيين من سجون الاحتلال بعد تسليم الحركة لستة رهائن إسرائيليين في وقت سابق من أمس السبت.

وأبلغت حماس الوسطاء، مصر وقطر، بالتأخير، بحسب بيان صادر عن الحركة أمس السبت.

وحذرت حماس من أن إسرائيل لن تجد بعد الآن وسطاء للتوسط في الصراع إذا انتهكت الاتفاق ورفضت الإفراج عن السجناء.

جدير بالذكر أنه في عمليات تبادل سابقة، تم الإفراج عن الفلسطينيين بعد وقت قصير من عودة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسرى الفلسطينيين حركة حماس بنيامين نتنياهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الهلال الاحمر الفلسطيني

مواد متعلقة

خبير عسكري: إسرائيل مستمرة في الاتفاق رغم تأخير إطلاق الأسرى

هيئة البث الإسرائيلية تكشف سبب تأجيل عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم نتنياهو وتستنجد بترامب

سجون الاحتلال: كتابة عبارات جديدة على قمصان الأسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية تكشف مفاجأة سارة بشأن الأحوزة العمرانية للقرى

تعليق مفاجئ لـ سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الزمالك مع الأهلي (فيديو)

السوشيال ميديا تنتفض ضد طبيبة مستشفى أشمون بعد إشادة وزير الصحة بها، ما القصة؟

كولر يتصدر التريند بهاشتاج "المدرب الجبان" على منصة X

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

عمرو أديب يكشف سر تعويذة سيد عبد الحفيظ وتحطيم أسطورة الأهلي (فيديو)

وزيرة التنمية المحلية تكشف مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

منوعات

المزيد

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة فى رمضان؟، رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية