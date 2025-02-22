الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 811 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 8 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (5 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية").
 

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كما ضبط 21 قطعة سلاح ناري "بدون ترخيص".. عبارة عن (6 بندقية آلية – بندقية خرطوش - 14 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 811 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

 

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