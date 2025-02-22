السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

حملة أمنية فى دمياط لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملة أمنية
حملة أمنية

 شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

حملة أمنية فى دمياط 

 وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرامات لمخدر البانجو – أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

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 كما ضبط قطعتى سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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