محافظ بني سويف ينيب رؤساء المراكز والقرى لافتتاح 6 مساجد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية، افتتاح 6 مساجد، عقب إحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها، في مركزي بني سويف وناصر، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه تقريبًا.



يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

افتتاح 6 مساجد عقب صلاة الجمعة ببني سويف

حيث افتتح، علي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، مسجد "مصطفى كامل الغمراوي" بمدينة بني سويف، والذي تم إحلاله وتجديده بالكامل على مساحة 270 مترًا، بتكلفة 2.5 مليون جنيه بجهود ذاتية، وذلك بحضور فضيلة الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وفضيلة الشيخ علي دياب، مدير إدارة أوقاف بندر بني سويف.

كما افتتح شوقي هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، مسجد "الإيمان" بقرية اشمنت، بعد صيانته وتطويره على مساحة 300 متر، بتكلفة 1.2 مليون جنيه بجهود ذاتية، بحضور فضيلة الشيخ محمد بدر، مدير إدارة أوقاف ناصر، وأهالي القرية.

وشهدت قرى مركز بني سويف افتتاح 4 مساجد أخرى بعد أعمال التطوير والصيانة، جميعها بجهود ذاتية، حيث تم افتتاح مسجد عزبة الشيخ إسماعيل التابعة لقرية نعيم، بتكلفة 250 ألف جنيه، وعلى مساحة 380 مترًا، كما تم افتتاح مسجد الرحمن بقرية الدوية، بتكلفة 250 ألف جنيه، وعلى مساحة 340 مترًا، بحضور أ. عطا مشهور، رئيس مجلس قروي قرية تزمنت.

إضافةً إلى ذلك، تم افتتاح مسجد عاقولا البحري على مساحة 270 مترًا، ومسجد الرحمن بقرية ببليفيا بمركز بني سويف، على نفس المساحة، وبتكلفة إجمالية 550 ألف جنيه للمسجدين، وذلك بحضور النائب محمد رجب، عضو مجلس النواب.

تهيئة المساجد لاستقبال المصلين في رمضان

يأتي هذا ضمن جهود محافظة بني سويف، لدعم المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تهيئة المساجد لاستقبال المصلين في أجواء روحانية تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

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