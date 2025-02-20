مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 20 فلسطينيا من مصابي حرب غزة وذويهم

استقبلت مستشفيات جامعة بني سويف، اليوم الخميس 20 فلسطينيا بينهم 7 من المصابين جراء الحرب في غزة، إلى جانب 13 فردًا من ذويهم، وذلك لتقديم الرعاية الصحية العاجلة والدعم الطبي الكامل لهم.

يأتي ذلك في إطار جهود جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، ودعم كل من الدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

وحرص الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، يرافقه سرحان محمد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وعدد من الأطباء من مختلف التخصصات، على استقبال الحالات والاطمئنان على وضعهم الصحي.

مستشفى بني سويف الجامعي تستقبل الفلسطينيين

وأكد البنا أن المستشفيات على أتم الاستعداد لاستقبال المصابين الفلسطينيين، حيث تمتلك فرقًا طبية متخصصة، وكوادر مؤهلة، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة الطبية والمستلزمات الضرورية، لضمان تقديم رعاية متكاملة تشمل الفحوصات، الأشعة، التحاليل، والعلاجات اللازمة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أنه فور وصول المرضى، تم توقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص حالاتهم بدقة، والتي توزعت بين تخصصات الأنف والأذن، المسالك البولية، العظام، القلب، والجراحة، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة ويتم متابعتها بشكل مستمر.

توفير سبل الراحة للمرضى ومرافقيهم

وأضاف أن جامعة بني سويف، لا تقتصر جهودها على تقديم الرعاية الطبية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى توفير سبل الراحة للمرضى ومرافقيهم، من خلال تأمين السكن، الغذاء، وكافة الخدمات الأساسية التي تسهم في دعمهم خلال فترة العلاج.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، إلى أن المستشفى كانت قد استقبلت 6 حالات أخرى من الفلسطينيين، برفقة مرافقيهم، قبل أسبوعين، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم حتى تعافيهم بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.