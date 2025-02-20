الخميس 20 فبراير 2025
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محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة تنفيذ المشروعات الطبية

محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة، فيتو

 استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة لقطاع الطب الوقائي، وذلك قبل بدء جولته الميدانية لمتابعة عدد من المستشفيات والمشروعات الصحية الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة. 

 

جاء اللقاء بحضور الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمد قُريبة، وكيل مديرية الصحة، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات الصحية، ومناقشة سبل تسريع وتيرة العمل لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن. 

 

محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة

 وخلال الاجتماع، أكد محافظ بني سويف، على أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في المنشآت الصحية الجاري تطويرها، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ووزارة الصحة لضمان سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة. 

 

من جانبه، أوضح نائب وزير الصحة أن زيارته لـ محافظة بني سويف، تشمل تفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية لدعم المنظومة الصحية في بني سويف، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية.

 

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