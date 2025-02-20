الخميس 20 فبراير 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يطلق إشارة بدء ماراثون الدراجات احتفالًا بالعيد القومي

ماراثون الدراجات،
ماراثون الدراجات، فيتو

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إشارة بدء ماراثون الدراجات، الذي نظمته منطقة بني سويف بالاتحاد المصري للدراجات بالتعاون مع المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي لعام 2025. 

شهد الماراثون حضور: الكابتن أيمن علي، رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب أول الاتحاد الأفريقي، والدكتور أحمد جابر، نائب رئيس الاتحاد، وهشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والرياضية بالمحافظة. 

بدء ماراثون الدراجات ببني سويف

وقبيل انطلاق الماراثون، تبادل محافظ بني سويف، الحوار مع الشباب والمشاركين من مختلف الفئات العمرية، معربًا عن سعادته بمشاركتهم في هذا الحدث الرياضي، ومؤكدًا اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتمكين الشباب ودعمهم، باعتبارهم قوة أساسية في بناء مستقبل الوطن. 

من جانبه، أشار مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، إلى توجيهات المحافظ بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الماراثون، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية من المرور والإسعاف لتأمين الفعالية وضمان انسيابية الحركة المرورية. 

بداية ونهاية ماراثون الدراجات ببني سويف

انطلق الماراثون من أمام ديوان عام محافظة بني سويف، بكورنيش النيل، مرورًا بالمستشفى التخصصي والرقابة الإدارية ومركز المؤتمرات، حتى نقطة النهاية بمركز شباب العبور، وسط أجواء من الحماس والتفاعل الكبير من المشاركين والجماهير.

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