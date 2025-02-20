مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انهيار سلم منزل بمركز الواسطى ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، إثر حادث انهيار سلم أحد المنازل أثناء بنائه في قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

بلاغ بانهيار سلم منزل ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا يُفيد بانهيار سلم منزل تحت الإنشاء، مما أسفر عن مصرع شخص في الحال، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وسارع الأهالي بنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، فيما جرى إيداع جثة المتوفي في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، قبل نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات المحافظة ذات التجهيزات المتقدمة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قوات الشرطة تعاين موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الواسطى ببني سويف، إلى موقع الحادث لمعاينة المكان والوقوف على ملابساته، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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