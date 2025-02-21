الجمعة 21 فبراير 2025
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محافظات

افتتاح 6 مساجد عقب إحلالها وتجديدها بمركزي ناصر وبني سويف اليوم

مسجد ببني سويف
مسجد ببني سويف

 تشهد محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، افتتاح 6 مساجد، غدًا الجمعة، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، وذلك بمركزي بني سويف وناصر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف، التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير وإعمار بيوت الله، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. 

 

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن لافتتاح المساجد

 وأناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن والوحدات المحلية لحضور فعاليات افتتاح المساجد يوم الجمعة، حيث تشمل الافتتاحات مسجد مصطفى كامل الغمراوي، بمدينة بني سويف، الذي تم إحلاله وتجديده بالكامل، بالإضافة إلى مسجد الإيمان، بقرية أشمنت بمركز ناصر، الذي شهد أعمال صيانة وتطوير. 

 

كما سيتم افتتاح 4 مساجد أخرى بقرى مركز بني سويف، تم تطويرها وصيانتها بالجهود الذاتية، وهي: مسجد الشيخ إسماعيل بقرية نعيم، ومسجد الرحمن، بقرية الدوية، ومسجدي الرحمن وعاقولا البحري، بقرية بلفيا، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني للمساهمة في إعمار بيوت الله وتوفير أماكن عبادة مهيأة للمصلين. 

 

محافظ بني سويف: نسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء العبادات

 وأكد محافظ بني سويف، أن افتتاح هذه المساجد يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة في تطوير المنشآت الدينية، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف بناء وتجديد المساجد، ودعم جهود وزارة الأوقاف في توفير بيئة مناسبة لأداء العبادات، مشيدًا بدور المجتمع المدني في المساهمة بجهود الإعمار والتطوير. 

 

وأشار إلى أن محافظة بني سويف، مستمرة في دعم جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير المساجد، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان توفير أماكن عبادة تليق بروحانية وقدسية المساجد، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على أداء الشعائر الدينية.

 

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