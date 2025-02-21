الجمعة 21 فبراير 2025
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محافظات

الكشف والعلاج بالمجان لـ1036 مريضًا في قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية بكفر
قافلة طبية بكفر جمعة ببني سويف، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية كفر جمعة، مركز سمسطا، على مدى يومي الأربعاء والخميس 19 و20 فبراير 2025، وذلك في إطار خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة ببني سويف، بهدف تقديم الخدمات الطبية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

قافلة طبية بقرية كفر جمعة ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حول القافلة التي ضمت سبع عيادات في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والأسنان، وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1036 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 99 تحليل دم، و27 تحليل طفيليات، و9 أشعات عادية، وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، فضلًا عن إجراء 62 فحصًا بالموجات فوق الصوتية.

 

كما تم على هامش القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنًا حول موضوعات الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ282 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين عبر القافلة إلى 3100 خدمة طبية متنوعة.

 

دعم نوعي للقوافل الطبية ببني سويف

 

وتحظى هذه القوافل بدعم نوعي من وزارة الصحة، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف، مسؤول الإمداد الطبي، إلى جانب الفريق الإداري والفني المكون من وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي، مسؤول إعداد وتجهيز العيادات.

 

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