أخبار الحوادث اليوم، القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالزاوية الحمراء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم تريلا بأتوبيس أعلى طريق الأوتوستراد

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالزاوية الحمراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب أثناء مشاجرة بينهما في منطقة الزاوية الحمراء.

مقتل شاب بالزاوية الحمراء

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم تريلا بأتوبيس أعلى طريق الأوتوستراد

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم تريلا بأتوبيس أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

لغز طفل الألف مسكن صرخة في وجه الإهمال الأسري، وخبير قانوني يكشف عقوبة والدته

أثارت واقعة العثور على طفل صغير بمحيط منطقة الألف مسكن في محافظة القاهرة جدلًا واسعًا، بعدما ترددت أنباء عن تعرضه للاختطاف، وانتشرت التكهنات بسرعة، خاصة بعد ظهور سيدة بجواره أثارت الشكوك، وسط دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة محاسبتها، لكن الأجهزة الأمنية كشفت حقائق جديدة غيرت مجرى القضية بالكامل.

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج (صور)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث اصطدام سيارة دبل كابينة في كتلة صخرية بالجبل على الطريق الصحراوي الغربي قرب مصنع أسمنت جهينة بسوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بالكوامل والمتوفين إلى المشرفة.

ضبط كميات من المخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية فى دمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

عصابة نسائية، كشف لغز فيديو سرقة محل ملابس بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة سرقة أحد المحال التجارية بالدقهلية، وتم ضبط مرتكبتى الواقعة.



فيديو يرصد سرقة بضائع من داخل محل ملابس بالدقهلية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام سيدتين بسرقة بضائع من داخل أحد محال الملابس بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية.

النيابة تواجه رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بالتسجيلات فى قضية تلقي رشوة بقيمة 3 ملايين جنيه

أجرت النيابة المختصة مواجهة بالتسجيلات الصوتية لرئيس جهاز إحدي المدن الجديدة، لاتهامه بالاضلاع مع عدد من المقاولين المسند إليهم تنفيذ مشروعات داخل نطاق إشرافه، مقابل التغاضي عن مخالفات في استلام الأعمال المنفذة، وتلقيه رشاوى مالية تُقدَّر بنحو ثلاثة ملايين جنيه.

استمرار البحث عن طفلة أسفل أنقاض منزل أسيوط واستخراج جثة وإنقاذ آخر

تواصل قوات الأنقاذ البرى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع الأجهزة المختصة أعمال البحث عن جثمان طفلة مقفودة أسفل أنقاض منزل الحواتكة المنهار منذ الأمس.



ونجحت جهود الإنقاذ أ حتى الآن عن إنقاذ طفل واستخراج جثة طفل آخر، وجار البحث عن طفلة أخرى مفقودة تحت الأنقاض.

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