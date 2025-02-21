مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج (صور)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث اصطدام سيارة دبل كابينة في كتلة صخرية بالجبل على الطريق الصحراوي الغربي قرب مصنع أسمنت جهينة بسوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بالكوامل والمتوفين إلى المشرفة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة جهينة بسوهاج تفيد باصطدام سيارة دبل كابينة بكتلة من الجبل على الطريق الصحراوي الغربي ونتج عنه مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين من مستقلي السيارة وتم نقل الجميع إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل.

ونتج عن الحادث مصرع كل من؛ حشمت عبد الصمد 32 سنة تم إيداعه بمشرحة جهينة وشرقاوي محمد عبد الرحيم محمد 42 عاما مستشفى الكوامل وتم إيداعه بمشرحة سوهاج الجامعي.



ونتج عن الحادث إصابة كل من؛ أدهم محمد عبد الرحيم 12 عاما وعصام أدهم محمد 16 عاما

وأحمد شرقاوي محمد 18 عاما الجميع من أولاد سالم بمركز دار السلام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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