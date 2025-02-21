لغز طفل الألف مسكن صرخة في وجه الإهمال الأسري، وخبير قانوني يكشف عقوبة والدته

أثارت واقعة العثور على طفل صغير بمحيط منطقة الألف مسكن في محافظة القاهرة جدلًا واسعًا، بعدما ترددت أنباء عن تعرضه للاختطاف، وانتشرت التكهنات بسرعة، خاصة بعد ظهور سيدة بجواره أثارت الشكوك، وسط دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة محاسبتها، لكن الأجهزة الأمنية كشفت حقائق جديدة غيرت مجرى القضية بالكامل.



العثور على طفل الألف مسكن

بدأت الحادثة عندما عُثر الأهالي على طفل يبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، يجلس بمفرده في الشارع، بينما كانت سيدة - اشتُبه في كونها متسولة - بالقرب منه، أثار المشهد ريبة المواطنين، ما دفع أحدهم إلى إبلاغ الشرطة، التي تحركت على الفور لمعاينة الوضع والتحقيق في ملابسات وجود الطفل في هذا المكان دون مرافق.



وبسؤال السيدة المشتبه بها، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، تبين أن الطفل لم يكن ضحية اختطاف، كما زعمت بعض الشهادات الأولية.



وكشفت التحريات الأمنية أن الطفل ينتمي إلى أسرة مفككة، حيث يعيش مع والدته التي انفصلت عن والده منذ فترة، وقد اعتادت تركه هو وشقيقته لساعات طويلة في الشارع دون رقابة.

استدعاء والد طفل الألف مسكن

واستدعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والد الطفل للاستماع إلى إفادته، حيث أكد أنه منفصل عن زوجته ولا يعلم شيئًا عن تصرفاتها اليومية أو ظروف معيشة طفليه.



وأفاد والد طفل الألف مسكن بأنه لم يكن على علم بتركهما في الشارع بمفردهما.



تبرئة السيدة المشتبه بها

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن السيدة المتهمة لا علاقة لها بأي محاولة خطف، وأن وجودها بالمكان كان محض صدفة.



وقالت السيدة: إنها عثرت على الطفل يلهو في الميدان ولا يوجد أحد معه، فقامت باصطحابه والجلوس به بجوارها حتى لا يضل الطريق، أو يسقط فى قبضة الخارجين عن القانون.



وتحفظ رجال المباحث على والدة طفل الألف مسكن، وتسليم الطفل إلى والده بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وقال الخبير القانوني إسلام على سلامة المحامي، إنه مع ثبوت إهمال الأم في رعاية أطفالها، ووجود قصور في متابعة الأب لوضعهم، تستكمل النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن مصير الطفل وشقيقته.



وأضاف، أنه من المتوقع أن تواجه الأم اتهامات تتعلق بالإهمال وتعريض حياة أطفالها للخطر.



وطالب الخبير القانوني بضرورة فرض عقوبات صارمة على أولياء الأمور الذين يهملون أطفالهم، وإلزام تعزيز آليات الرعاية الاجتماعية لحماية الأطفال من التشرد والاستغلال في الشوارع.



وأشار إلى أن هذه الواقعة تكشف عن تحديات اجتماعية متزايدة تتعلق بإهمال الأطفال وغياب الرقابة الأسرية، ما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان توفير بيئة آمنة للأطفال، وحمايتهم من المخاطر المحتملة.

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