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حوادث

عصابة نسائية، كشف لغز فيديو سرقة محل ملابس بالدقهلية

القبض على سيدتين
القبض على سيدتين لسرقة بضائع من داخل محل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة سرقة أحد المحال التجارية بالدقهلية، وتم ضبط مرتكبتى الواقعة.
 

 فيديو يرصد سرقة بضائع من داخل محل ملابس بالدقهلية 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام سيدتين بسرقة بضائع من داخل أحد محال الملابس بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة (سيدتان – مقيمتان بمحافظة بورسعيد)، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مركز شرطة المنزلة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية وزارة الداخلية

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