نجحت مباحث الأموال العامة ، فى ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة تخصصوا فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات واستغلالها فى النصب والاستيلاء على أموال شركات التمويل.



ضبط 4 عناصر إجرامية للنصب على شركات التمويل بالقاهرة



ضبط 4 عناصر إجرامية للنصب على شركات التمويل بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (3 أشخاص، سيدة "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بنطاق محافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد إستخدامها فى النصب والاحتيال على شركات التمويل للاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات دون سداده.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهم.. وبحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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