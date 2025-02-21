الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالزاوية الحمراء

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب أثناء مشاجرة بينهما في منطقة الزاوية الحمراء.

 

مقتل شاب بالزاوية الحمراء 
تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على شاب مقتول بالزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه وأسقطه أرضا وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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