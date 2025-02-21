الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

ضبط كميات من المخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية فى دمياط وأسوان

ضبط كميات من المخدرات
ضبط كميات من المخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية فى دمياط

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

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وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 4 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين، لهم معلومات جنائية. 
 

كما أسفرت جهود الحملة - بمديرية أمن أسوان - عن ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الشابو، بحوزة 6 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 821 حكما قضائيا متنوعا، وكذا ضبط بندقية آلية، وبندقيتين خرطوش، و4 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. 
 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

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الاتجار في المواد المخدرة قطاع الأمن العام مخدر الحشيش مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط

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