الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم تريلا بأتوبيس أعلى طريق الأوتوستراد

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم تريلا بأتوبيس أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الأوتوستراد اليوم 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم تريلا بأتوبيس أعلى طريق الأوتوستراد، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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