النيابة تواجه رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بالتسجيلات فى قضية تلقي رشوة بقيمة 3 ملايين جنيه

أجرت النيابة المختصة مواجهة بالتسجيلات الصوتية لرئيس جهاز إحدي المدن الجديدة، لاتهامه بالاضلاع مع عدد من المقاولين المسند إليهم تنفيذ مشروعات داخل نطاق إشرافه، مقابل التغاضي عن مخالفات في استلام الأعمال المنفذة، وتلقيه رشاوى مالية تُقدَّر بنحو ثلاثة ملايين جنيه.

وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات تفيد بتلقيه مبالغ مالية غير مشروعة لتسهيل أعمال بعض المقاولين، حيث تم التأكد من صحة تلك المعلومات وعرضها على النائب العام، الذي أصدر قرارًا بضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة.



وفي السياق ذاته، نسّقت الجهات المعنية بوزارة الإسكان مع هيئة الرقابة الإدارية لإيقاف صرف المستحقات المالية الخاصة بالأعمال المخالفة، مع تشكيل لجنة لمراجعة المشروعات المسندة إلى الشركات المتورطة، والتأكد من جودة تنفيذها وفق المعايير المعتمدة.

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