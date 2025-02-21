الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

استمرار البحث عن طفلة أسفل أنقاض منزل أسيوط واستخراج جثة وإنقاذ آخر

استمرار البحث عن
استمرار البحث عن طفلة أسفل أنقاض منزل الحواتكة واستخراج جثة

 تواصل قوات الأنقاذ البرى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع الأجهزة المختصة أعمال البحث عن جثمان طفلة مقفودة أسفل أنقاض منزل الحواتكة المنهار منذ الأمس.

ونجحت جهود الإنقاذ أ حتى الآن عن إنقاذ طفل واستخراج جثة طفل آخر، وجار البحث عن طفلة أخرى مفقودة تحت الأنقاض.


تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط يفيد إنهيار منزل مكون من ٣ طوابق بقرية الحواتكة بمركز منفلوط ووجود 3 أطفال تحت الأنقاض وجاري إنقاذهم، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة من أجل استخراج الضحايا ورفع الأنقاض وأسفرت الجهود عن إنقاذ طفل 8 سنوات ونقله لمستشفى أسيوط الجامعي ومصرع شقيقه طفل 10 سنوات ونقله لمشرحة مستشفى منفلوط وجاري البحث عن طفلة أخرى شقيقتهم كانت في المنزل عند وقوع الحادث.


من جانبه أوضح محافظ أسيوط،  أن كافة الأجهزة المعنية تعمل على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، وبتكثيف عمليات البحث في محاولة للوصول إلى الطفلة المفقودة تحت الأنقاض في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن وحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة تستخدم كافة المعدات الحديثة لتسريع عمليات رفع الأنقاض. 

 

 


 كما وجه أبوالنصر فرق الإغاثة التابعة للتضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للاسرة المنكوبة فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم في هذا الظرف الصعب مع توفير كافة الرعاية الصحية للطفل المصاب في المستشفى حتى تماثله للشفاء.

 

استمرار البحث عن طفلة أسفل أنقاض منزل الحواتكة واستخراج جثة وإنقاذ آخر 

 وأكد المحافظ على استمرار جهود البحث والإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف عن كثب حتى انتهاء كافة العمليات، ورفع كافة أنقاض المنزل المنهار.
 

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