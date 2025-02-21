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حوادث

ضبط 23 طن دقيق مهرب قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط 23 طن دقيق مهرب
ضبط 23 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 حملات تموينية على مدار 24 ساعة

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 23 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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إحكام الرقابة على الأسواق ازيد من السعر أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة البيع بأزيد من السعر المقرر التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز

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