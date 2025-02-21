الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطرحان أغنية "Call Me When You Break Up"

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

طرحت رسميا  المغنية سيلينا جوميز، أغنيتها الجديدة "Call Me When You Break Up"، التي تعاونت فيها مع جراسي أبرامز.

ونشرت سيلينا جوميز، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أجزاء من أغنية "Call Me When You Break Up"، فيما طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية اليوم علي موقع يوتيوب.

سيلينا جوميز تعلن عن ألبوم جديد بالتعاون مع خطيبها

كما أعلنت الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز، عن إطلاق ألبوم جديد، بعد عدة سنوات، من الانقطاع عن عالم الموسيقى.

وكشفت سيلينا جوميز، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعمل على إطلاق ألبوم جديد، بالتعاون مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، وسيحمل الألبوم الجديد، عنوان  "‘I Said I Love You First’.

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