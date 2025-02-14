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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تعلن عن ألبوم جديد بالتعاون مع خطيبها

سيلينا جوميز وبلانكو،
سيلينا جوميز وبلانكو، فيتو

أعلنت الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز، عن إطلاق ألبوم جديد، بعد عدة سنوات، من الانقطاع عن عالم الموسيقى.

وكشفت سيلينا جوميز، عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعمل علي إطلاق ألبوم جديد، بالتعاون مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، وسيحمل الألبوم الجديد، عنوان  "‘I Said I Love You First.’

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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