دراسة جديدة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي بين النساء الأصغر سنا

تشير دراسة جديدة إلى أن معدلات الإصابة بسرطان الثدي آخذة في الارتفاع بين النساء الأصغر سنًا في الولايات المتحدة.

ففي كل عام، يشكل سرطان الثدي حوالي 30% من جميع حالات السرطان الجديدة بين النساء في الولايات المتحدة، وتتعرض حوالي 1 من كل 8 نساء (13%) في الولايات المتحدة للإصابة بسرطان الثدي.

تصاب النساء بسرطان الثدي في مرحلة ما من حياتهن

وفقًا لدراسة جديدة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، فإن اتجاهات الإصابة بسرطان الثدي "مثيرة للقلق" بين النساء الأمريكيات تحت سن الأربعين.

وقد فحصت الدراسة الاتجاهات عبر ولايات ومناطق مختلفة، ومناطق حضرية مقابل مناطق غير حضرية، وبحسب المجموعات العرقية والإثنية، كما تعد هذه الدراسة الأولى التي تتضمن بيانات السجل من جميع الولايات الخمسين لفحص اتجاهات سرطان الثدي حسب العمر.

تزايد معدل الإصابة بسرطان الثدي بين النساء

قالت الدكتورة ريبيكا كيهم، الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة في كلية ميلمان بجامعة كولومبيا، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “يتزايد معدل الإصابة بسرطان الثدي بين النساء الأمريكيات تحت سن الأربعين، ولكن حتى الآن، لم يكن معروفًا ما إذا كانت اتجاهات الإصابة تختلف حسب المنطقة الجغرافية في الولايات المتحدة. يمكن لنتائجنا أن تخبرنا بشكل أكثر دقة ما إذا كانت التعرضات التي تختلف في الانتشار عبر الولايات المتحدة تساهم أيضًا في خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء الأصغر سنًا”.

سرطان الثدي

جمع الباحثون بيانات من قاعدة بيانات إحصاءات السرطان في الولايات المتحدة وحللوا معدلات الإصابة بسرطان الثدي المعدلة حسب العمر من عام 2001 إلى عام 2024 لدى النساء في سن 25-39 عامًا.

وقالت الدكتورة ماري بيث تيري، أستاذة علم الأوبئة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا: "يتم تشخيص ثلثي جميع أنواع السرطان التي تم تحديدها في الولايات المتحدة والعالم لدى النساء".

وجدوا أن معدلات الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء دون سن الأربعين قد زادت بنسبة تزيد عن 0.50 في المائة سنويًا في 21 ولاية.

كانت الولايات الخمس ذات أعلى المعدلات لديها 32% أكثر من الحالات من الولايات الخمس ذات أدنى المعدلات، وشهدت المنطقة الغربية أسرع زيادة، في حين كان لدى الشمال الشرقي أعلى معدل إجمالي. وكان الجنوب هو المنطقة الوحيدة التي لم ترتفع فيها معدلات سرطان الثدي تحت سن 40 عامًا.

في وايومنغ، تراوح معدل الإصابة الإجمالي بسرطان الثدي المبكر من 28.6 لكل 100000، بينما في كونيتيكت هو 41 حالة لكل 100000 شخص وولايات ماريلاند ونيويورك ونيوجيرسي وهاواي وكونيتيكت هي الولايات الخمس ذات أعلى معدل إصابة مبكر.

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الثدي



وأشار مؤلفو الدراسة إلى أهمية النظر في عوامل الخطر الأخرى مثل استهلاك الكحول، والتدخين

وأشارت إلى أن "الزيادة في حالات الإصابة التي نشهدها مثيرة للقلق ولا يمكن تفسيرها بالعوامل الوراثية وحدها، والتي تتطور على مدى فترات أطول بكثير ولا بالتغيرات في ممارسات الفحص نظرًا لأن النساء دون سن الأربعين أقل من السن الموصى به لفحص التصوير الشعاعي للثدي الروتيني".

وفي حين أن الأسباب وراء ارتفاع حالات الإصابة بسرطان الثدي المبكر لم تُفهم بالكامل بعد، فإن دراسة كيفية اختلاف الاتجاهات عبر مجموعات فرعية مختلفة من السكان يمكن أن تقدم رؤى قيمة وتساعد في توليد فرضيات للبحوث المستقبلية.

وأضاف البروفيسور تيري: "نحن أيضًا قادرون على اكتساب فهم للزيادة في حالات الإصابة بسرطان الثدي بين النساء اللاتي لا يُنصح حاليًا بإجراء الفحص الروتيني".

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