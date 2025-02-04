الأربعاء 05 فبراير 2025
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صحة ومرأة

أستاذ أورام يوضح طرق علاج سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا،
سرطان البروستاتا، فيتو

أكد الدكتور عماد حمادة أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام أن سرطان البروستاتا عند الإصابة به يكون داخل غدة البروستاتا فقط ومنه نوعان، نوع يكون داخل البروستاتا ونوع خارجها مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر لسرطان البروستاتا يساعد في العلاج مبكرًا والشفاء.

 

وأوضح وجود طرق متعددة للعلاج من سرطان البروستاتا منه العلاج بالمنظار وكذلك فتح البطن أو العلاج الإشعاعي. 

 

حالات سرطان البروستاتا 

وأكد أستاذ علاج الأورام أن حالات سرطان البروستاتا التي تنتشر خارج العضو تنتقل إلى العظام مشيرًا إلى أن النوع الخبيث يتم علاجه من خلال العلاج الكيميائي أو الجيني أو الهرموني.

وأكد أستاذ علاج الأورام أن سرطان البروستاتا ينتشر إلى الغدد الليمفاوية أو ينتقل إلى عظام الجسم ويمكن علاجه بالعلاج الهرموني، وإذا حدثت مقاومة للعلاج الهرموني يمكن استخدام علاج جيني أو كيميائي.

 

وأوضح أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام وجود فرق بين الإصابة بتضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا، مشيرًا إلى أن أعراضهم متشابهة لذا يجب على مريض تضخم البروستاتا المتابعة لدى الطبيب حتى لا يتحول مرض تضخم البروستاتا إلى أورام.

 

سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عاما 

وأضاف أستاذ علاج الأورام أن مرض سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عامًا؛ لذا تستهدف المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان البروستاتا هذه الفئة العمرية لإجراء الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، لافتا إلى أنه يمكن أن يصيب الرجال من عمر ٤٥ سنة ولكن بصورة نادرة ويكون المرض شديد المضاعفات  في هذه الحالة.

 

أعراض سرطان البروستاتا 

وأوضح أن أهم الأعراض التي تظهر على المصابين بسرطان البروستاتا تشمل البول المتقطع أو البول بكثرة أو وجود دم بالبول، وعند ظهور هذه الأعراض يجب اللجوء للطبيب للكشف والعلاج.

كانت وزارة الصحة قد حذرت من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، مشيرة إلى أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

 

أعراض سرطان البروستاتا 

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض سرطان البروستاتا تشمل:

كثرة التبول 
وجود دم في البول
خلل في تدفق البول
فقدان شديد في الوزن 
ضعف جنسي

ما هي البروستاتا؟

البروستاتا عضو مهم في جسم الرجل يمكن أن تتعرض للإصابة بالأورام، وتحدث عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة وتتحول الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا إلى خلايا سرطانية، ويمكن أن تنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجسم.

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