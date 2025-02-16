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أخبار مصر

احتفالية بهية بحضور وزيرة التضامن، 10 سنوات من العطاء في مكافحة سرطان الثدي

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
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نيابة عن  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسيها

 

 وذلك تحت شعار" 10 سنين بهية"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والمهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة بهية، ولفيف من الشخصيات العامة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالمشاركة في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها إحدي حفيدات بهية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مؤسسة بهية لديها مميزات خاصة تجعل الجميع يريد أن يقدم لها الدعم، مشيرة إلى أنه قبل أسبوعين وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمستشفى "بهية" لتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة، للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنها تتمني مع نهاية شهر رمضان المبارك أن يكون تم الانتهاء من قوائم الانتظار بمؤسسة بهية كي تشعر السيدات بالاطمئنان.

وشهدت الاحتفالية استعراض المؤسسة إنجازاتها ونسب الشفاء المحققة والمستهدفة، وكذلك قصص نجاح لمحاربات بهية.

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