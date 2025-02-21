بعد حديث الأخيرة عنها، سمية الخشاب تكشف طبيعة علاقتها بريم البارودي (فيديو)

كشفت الفنانة سمية الخشاب، طبيعة علاقتها بالفنانة ريم البارودي بعد مبادرة الصح التي قامت بها الأخيرة.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "أنا وريم من زمان بنكلم بعض من سنين، كل الناس عارفة الموضوع ده، من أيام ما كنت بعمل مسلسل الحلال".

وأضافت سمية الخشاب: "احنا من 2019 بنتكلم عادي، بالعكس ريم لذيذة وعلاقتنا ببعض كويسة جدا، وأتمنى لها كل التوفيق والحب".

وتابعت: "هي لطيفة جدًّا ودايما تبارك لي على كل حاجة جديدة، في ود الحمد لله، وربنا ما يجعل حد يخاصم حد".

وكانت الفنانة ريم البارودي قالت في برنامج “واحد من الناس” إن الصلح تمَّ بينها وبين سمية الخشاب منذ 4 أو 5 سنوات، وليس أمرًا جديدًا بحسب ما تمَّ تداوله في بعض المواقع الفنية، موضحة: «أنا بادرت بالصلح لأن الماكيير الخاص بي وبها واحد، وفي أحد المرات كان موجودًا معي ويهاتفها، وسألني هل ترغبين في مكالمتها قلت له نعم، وبالفعل كلمتها وباركت لها على مسلسل موسى الذي كانت تشارك في بطولته مع محمد رمضان آنذاك، وانتهى بذلك الخلاف».

وكشفت ريم البارودي أنّها قدمت واجب العزاء في وفاة والدة سمية الخشاب، بينما قدمت الأخيرة لها التعزية بعد وفاة والدها أيضًا، وأكّدت أنَّ العلاقة بينهما اتخذت منحنى أقرب إلى الصداقة، «عرضت بعدها عليَّ دور في فيلم التاروت من بطولتها مع رانيا يوسف، وأنا اعتذرت لظروف شخصية وأخرى مهنية، إذ تحدثت مع المخرج في العديد من التفاصيل التي لم تكن تناسبني في الدور».

ويعرض لسمية الخشاب في رمضان المقبل المسلسل السعودي "أم 44"، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، وهو من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب.

كما بعرض لريم البارودي في شهر رمضان المقبل مسلسل "جوما"، ويشارك في بطولته ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران وآخرون، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

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