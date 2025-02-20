الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة

الأهلي، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية بقيادة مارسيل كولر؛ استعدادا للقمة المرتقبة أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الأهلي في معسكر ملغق اليوم وغدا الجمعة ضمن استعدادات الفريق للقمة المرتقبة السبت المقبل.

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك

تم اختيار طاقم حكام من النرويج لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، وهم:-

REF Espen Eskas-

AR1 Jan Erik Engan -

AR2 Isaak Bashevkin -

4th Usman Aslam -

VAR Tom Harald Hagen -

AVAR Kristoffer Hagenes -

وتترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الزمالك مع نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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