الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

جراديشار
جراديشار

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي المقرر أن تجمع بينهما بعد قليل فى الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري 

وجاء تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي كالتالي: 

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة 

وتبث المباراة التي تنطلق في السابعة مساء عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري. 

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، وفي المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14، برصيد 12 نقطة.

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