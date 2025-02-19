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رياضة

لجنة الحكام واستضافة أمم إفريقيا، قرارات هامة لمجلس إدارة اتحاد الكرة

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد واتخذ مجموعة من القرارات الهامة جاءت على النحو التالي: 


 - تعيين أوسكار رويز المحاضر الدولي في التحكيم رئيسا للجنة الحكام الرئيسية اعتبارًا من أول مارس المقبل.

- تشكيل لجنة منظمة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ مارس المقبل وتكليفها بتأمين المتطلبات الواردة من الكاف في هذا الشأن.

- التقدم للاتحاد الأفريقي بطلب استضافة بطولات الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة لنسخ ٢٠٢٧، ٢٠٢٩، ٢٠٣١.

- تكليف الكابتن حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى المغرب للقاء منتخب أثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

- تكليف المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة تصفيات الأمم الأفريقية.

- تكليف السيد وليد درويش عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني تحت ١٧ سنة إلى المغرب للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

- الموافقة على برنامج إعداد المنتخبين الوطنيين تحت ٢٠، ١٧ سنة حتى مشاركتهما في نهائيات بطولتي الأمم الأفريقية.

- تكليف الكابتن وائل رياض مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للمحليين.

- الاشتراك في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة للمحليين وتشكيل منتخب وطني للمشاركة من لاعبي دوري القسم الثاني وبعض لاعبي دوري القسم الأول وتكليف لجنة المسابقات بإعادة تنظيم المسابقة في ضوء مواعيد الارتباط بتصفيات البطولة.

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