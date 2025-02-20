صحة بني سويف تواصل رفع كفاءة الفرق الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف جهودها المستمرة في رفع كفاءة الفرق الطبية بالوحدات الصحية وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى وذلك تحت إشراف الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومتابعة الدكتورة شروق أحمد كيلاني مدير إدارة سلامة المرضى بالمديرية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الخدمات الطبية وضمان توفير رعاية صحية آمنة ومتطورة للمواطنين وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة، لافتة إلى قيام فرق سلامة المرضى بعدة جولات تفقدية لمتابعة سير العمل وتدريب الفرق الطبية ميدانيًّا.

فرق سلامة المرضى تزور الإدارات الصحة ببني سويف

فرق سلامة المرضى تزور الإدارات الصحة ببني سويف

ففي إدارة الفشن الصحية قام الفريق المكون من الدكتورة أسماء محمد والدكتورة إيمان أحمد والدكتور جمال معوض بالمرور على وحدات نزلة حنة واقفهص والفنت القروي وطلا والبرقي وابسوج لمتابعة تفعيل اللجان والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة التسجيل الطبي بالسجلات.

وفي إدارة إهناسيا الصحية تولى الفريق بقيادة الدكتورة أماني جمعة وعضوية الدكتورة سمية عبد الله المرور على وحدات الشوبك وكفر أبو شهبة والدير وقاي ومعصرة نعسان لمراجعة دولاب الطوارئ ومتابعة تفعيل اللجان وتلافي السلبيات وضمان تمييز الأدوية وفقًا لمعايير السلامة إضافة إلى متابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية.

وفي إدارة بني سويف الصحية شمل المرور وحدات إهناسيا الخضراء والحي الرابع ومركز طبي شرق النيل وتزمنت الشرقية وباروط ومركز طبي الغمراوي ورعاية عبد السلام عارف وابني بيتك تحت إشراف الدكتورة منار عادل وعضوية الدكتورة أمينة عبد الواحد والدكتورة مريم عيد والدكتورة بسمة أحمد حيث تم التأكد من تطبيق معايير الجودة وتوفير المستلزمات الطبية وتدريب التمريض على سجلات الأوامر الشفهية والتليفونية وخطوات الإبلاغ عن الأعطال.

تطبيق معايير الجودة ومراجعة ملفات طب الأسرة

وقي إدارة سمسطا الصحية قام الفريق بقيادة الدكتور محمود محمد عبد الحميد وعضوية الأستاذة أميرة ناجي والدكتورة شروق خالد بالمرور على وحدتي مازورة ودشطوط حيث تم مراجعة السجلات الطبية وتطبيق معايير الجودة ومراجعة ملفات طب الأسرة وتدريب الفرق على نماذج الـ OVR وتوزيع المهام داخل الوحدات.

وفي إدارة ببا الصحية شمل المرور وحدات منية الجيد وبني ماضي والشريف بقيادة الدكتورة الشيماء جودة والدكتورة فادية مجدي حيث تم متابعة تفعيل اللجان والتسجيل الصحيح بالسجلات والتأكد من التزام العاملين بسياسات العمل.

وفي إدارة الواسطي الصحية تولى الفريق بقيادة الدكتور محمد ناصر وعضوية الدكتورة هدير كمال والدكتورة كريمة خالد والدكتورة أماني صالح والدكتور إسلام المرور على وحدات أنفسط وعطف أفوة وهرم ميدوم للتأكد من انتظام سير العمل وتسجيل البيانات الطبية بدقة.

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